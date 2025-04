Fiorentina-Empoli 2-1, partita dai due volti per gli azzurri

Firenze, 27 aprile 2025 – Un Empoli dai due volti – male nel primo, bene nel secondo tempo – perde di misura, 2-1, il derby con la Fiorentina al “Franchi”, nella quint’ultima giornata del campionato di serie A. La squadra del presidente Corsi resta al penultimo posto della classifica con 25 punti, a -1 dal Lecce, che giocherà questa sera a Bergamo contro l’Atalanta. All’Empoli, che non vince da 19 giornate (dal 4-1 di Verona dell’8 dicembre 2024), restano 4 turni di torneo per salvarsi. La vivacità mostrata da Solbakken a Bologna in Coppa Italia convince D’Aversa a schierarlo dall’inizio, lasciando Colombo in panchina. Si rivedono Ismajli ed Anjorin tra i titolari.

Il primo tempo, però, è tutto di marca viola. Al 4’ rilancio sbagliato di Pongracic e caos nell’area della Fiorentina: rimedia Ranieri. Al 7’ la squadra allenata da Palladino, giunto alla 150a panchina, la sblocca: azione nella metà campo viola che parte da Adli e finisce con l’ex milanista, lanciato in verticale, che si trova a tu per tu con Vasquez e lo gela con un tiro dolce e preciso. Al quarto d’ora leggerezza difensiva di Solbakken: per poco non ne approfitta Ranieri (salva tutto Ismajli).

Al 25’ il raddoppio dei gigliati: assist di Adli, autore di un preciso cross dalla destra, Mandragora alza il pallone a centro area e rovescia repentinamente in porta: un gol splendido. Al 43’ rete di Fazzini annullata: Solbakken crossa quando il pallone era fuori dal campo. È un Empoli più reattivo nella ripresa: D’Aversa inserisce subito Henderson e Colombo al posto rispettivamente di Anjorin e Solbakken. All’11 tentativo dalla distanza al volo di Esposito, para De Gea.

Neppure un minuto dopo, gli azzurri accorciano il punteggio: è Fazzini a realizzare da centro area, dopo aver ricevuto un bel pallone dalla destra da parte di Goglichidze. Al 20’ Folorunsho calcia con forza dai 24 metri, ma la palla termina sul fondo. Al 21’ pregevole girata di Gudmundsson, lasciato colpevolmente solo in area: Vasquez si esalta, mettendo la sfera in angolo. Al 28’ Zaniolo serve Gosens, che calcia in diagonale colpendo la parte esterna della rete.

Al 45’ Kovalenko manca la deviazione vincente sottomisura: De Gea blocca sicuro. Al 46’ botta di Kovalenko dal limite: De Gea si salva, il tiro è potente, ma centrale. Se vuole conservare la A, l’Empoli deve ritrovare il successo: è quasi un miracolo che sia soltanto a -1 non vincendo da 19 turni.

TABELLINO

FIORENTINA – EMPOLI 2-1

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (14’ st Comuzzo); Folorunsho (25’ st Parisi), Mandragora, Cataldi, Adli (14’ st Richardson), Gosens; Gudmundsson (37’ st Fagioli), Beltran (25’ st Zaniolo). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Caprini. Allenatore: Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (44’ st Sambia), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (31’ st Kovalenko), Anjorin (1’ st Henderson), Pezzella; Fazzini (37’ st Konate), Solbakken (1’ st Colombo); Esposito. A disposizione: Seghetti, Silvestri, Brancolini, Marianucci, Tosto, Bacci, Campaniello, De Sciglio, Asmussen. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

MARCATORI: 7’ Adli, 25’ pt Mandragora; 12’ st Fazzini.

NOTE: giornata serena. Ammoniti: Beltran, Anjorin, Henderson, Ranieri, Mandragora. Angoli: 1-5. Recupero: 1’, 6’.