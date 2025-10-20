Fulignati è superlativo. Guarino deve crescere

FULIGNATI 6.5 – Sul terzo tentativo di Adorante non può nulla, ma sui primi due è superlativo come sempre, così come nella ripresa su Sagrado.

LOVATO 6 – Attento, sempre ben piazzato e bravo anche a scalare in chiusura. Prova pure la conclusione.

GUARINO 5.5 – Deve ancora crescere tanto in tempi e letture.

OBARETIN 6 – Si limita al compitino senza strafare, ma anche senza particolari sbavature.

ELIA 6 – Esterno davvero a tutta fascia, si sacrifica fin dentro la propria area di rigore, dove in occasione del gol si perde però Adorante, ma si vede molto meno nella metà campo avversaria.

EBUEHI 6 – Porta esperienza e forze fresche sull’out di destra. Un paio di leggerezze in fase di appoggio, si fa però sempre trovare pronto ad accompagnare l’azione.

YEPES 6.5 – Un errore banale in appoggio nella propria metà campo rischia di costare caro, è però anche molto dinamico e pronto ad inserirsi.

GHION 6.5 – Si rende pericoloso alla conclusione e chiude le linee di passaggio. Preciso in impostazione.

HAAS 6 – Lovato gli cede subito la fascia di capitano quando entra, alla prima stagionale dopo la rottura del crociato dell’anno scorso, e lui ci mette il solito ardore e personalità.

ILIE 6.5 – In certi frangenti appare ancora un po’ leggerino’, eppure sono sue le migliori imbucate in fase offensiva, compreso l’assist per il pari.

DEGLI INNOCENTI 6 – Fa il suo esordio stagionale e gioca con ordine e buon temperamento.

CEESAY 6 – Velocità e forza fisica, ma anche un po’ anarchico, è l’unico che tenta e talvolta vince l’uno contro uno. Cala alla distanza tanto che viene sostituito.

PELLEGRI 6 – Ci mette grande voglia e forza fisica, prova a sorprendere Stankovic da posizione impossibile, sta pian piano tornando.

SAPORITI 6 – Si schiera alle spalle di Pellegri, cercando di farsi trovare libero tra le linee, non sempre ci riesce.

DIONISI 6 – I difetti mostrati finora, sia individuali che di collettivo, sono sempre lì ma non si poteva certo sperare che avesse la bacchetta magica. Qualcosa di diverso si è visto invece in fase di ripartenza con l’immediata ricerca della palla in verticale. Il lavoro resta tanto, ma il primo passo è stato fatto.

Si.Ci.