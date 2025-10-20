Acquista il giornale
Fulignati è superlativo. Guarino deve crescere

Ebuehi porta esperienza ed energia sull’out di destra, bene anche Ilie. Ghion sempre preciso in impostazione, Pellegri ci mette grande voglia.

di SIMONE CIONI
20 ottobre 2025
FULIGNATI 6.5 – Sul terzo tentativo di Adorante non può nulla, ma sui primi due è superlativo come sempre, così come nella ripresa su Sagrado.

LOVATO 6 – Attento, sempre ben piazzato e bravo anche a scalare in chiusura. Prova pure la conclusione.

GUARINO 5.5 – Deve ancora crescere tanto in tempi e letture.

OBARETIN 6 – Si limita al compitino senza strafare, ma anche senza particolari sbavature.

ELIA 6 – Esterno davvero a tutta fascia, si sacrifica fin dentro la propria area di rigore, dove in occasione del gol si perde però Adorante, ma si vede molto meno nella metà campo avversaria.

EBUEHI 6 – Porta esperienza e forze fresche sull’out di destra. Un paio di leggerezze in fase di appoggio, si fa però sempre trovare pronto ad accompagnare l’azione.

YEPES 6.5 – Un errore banale in appoggio nella propria metà campo rischia di costare caro, è però anche molto dinamico e pronto ad inserirsi.

GHION 6.5 – Si rende pericoloso alla conclusione e chiude le linee di passaggio. Preciso in impostazione.

HAAS 6 – Lovato gli cede subito la fascia di capitano quando entra, alla prima stagionale dopo la rottura del crociato dell’anno scorso, e lui ci mette il solito ardore e personalità.

ILIE 6.5 – In certi frangenti appare ancora un po’ leggerino’, eppure sono sue le migliori imbucate in fase offensiva, compreso l’assist per il pari.

DEGLI INNOCENTI 6 – Fa il suo esordio stagionale e gioca con ordine e buon temperamento.

CEESAY 6 – Velocità e forza fisica, ma anche un po’ anarchico, è l’unico che tenta e talvolta vince l’uno contro uno. Cala alla distanza tanto che viene sostituito.

PELLEGRI 6 – Ci mette grande voglia e forza fisica, prova a sorprendere Stankovic da posizione impossibile, sta pian piano tornando.

SAPORITI 6 – Si schiera alle spalle di Pellegri, cercando di farsi trovare libero tra le linee, non sempre ci riesce.

DIONISI 6 – I difetti mostrati finora, sia individuali che di collettivo, sono sempre lì ma non si poteva certo sperare che avesse la bacchetta magica. Qualcosa di diverso si è visto invece in fase di ripartenza con l’immediata ricerca della palla in verticale. Il lavoro resta tanto, ma il primo passo è stato fatto.

