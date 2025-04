Funerale di Papa Francesco: stop allo sport, posticipi nel campionato di terza Categoria

La scomparsa di Papa Francesco e l’odierno funerale del Santo Padre hanno avuto, come giusto che sia, ripercussioni anche sul mondo sportivo. Tutte le federazioni hanno infatti accolto l’invito del Coni a non programmare alcuna manifestazione sportiva per l’intera giornata odierna in segno di rispetto.

A livello locale, nello specifico per quanto riguarda il campionato di terza Categoria, i vari comitati provinciali hanno però preso decisioni diverse. A Firenze e Pistoia, dove sono impegnate le formazioni locali Capraia, Marcialla (ha già chiuso la stagione avendo anticipato il proprio ultimo incontro prima di Pasqua), Cortenuova, Serravalle e Lazzeretto si è deciso di posticipare l’intera giornata al weekend successivo del 3 e 4 maggio. Al contrario a Pisa è stato semplicemente escluso oggi dalla programmazione della terzultima giornata.

E la prima compagine del circondario a scendere in campo sarà proprio la capolista Casenuove Gambassi, di scena domani alle 16 al Bachi di Pontedera contro la Stella Azzurra. Una gara decisamente insidiosa per i termali visto che i padroni di casa sono ancora in piena corsa per i play-off. Due poi le partite in programma lunedì prossimo alle 21. A Pagnana il Calasanzio di mister Biondo, già confermato anche per la prossima stagione, ospiterà il Casciana TermeLari in un vero e proprio scontro diretto: gli empolesi sono infatti quarti con 52 punti a meno quattro dal secondo posto dei pisani. Al Marconcini di Pontedera invece il Giovani Fucecchio 2000, è atteso dall’Oltrera che in classifica lo precede di sei lunghezze. Infine, martedì prossimo alle 20.45 si chiuderà con il derby Ponzano-Ponte a Elsa. Gara che conta soprattutto per gli ospiti, in cerca di punti preziosi per entrare nei play-off.