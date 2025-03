Empoli, un errore di Silvestri lo condanna nel finale: è 1-1 a Marassi col Genoa

Genova, 2 marzo 2025 – L’Empoli coglie un pari prezioso, 1-1, a Marassi contro il Genoa, nell’ottava giornata del girone di ritorno del massimo campionato di calcio. Con questo risultato, la squadra toscana resta al terz’ultimo posto della classifica con 22 punti, a -1 dal Parma, ergo dalla zona-salvezza. È il terzo punto conquistato dagli azzurri negli ultimi 12 turni del torneo. In realtà, stavolta il ritorno al successo pareva cosa fatta: l’Empoli, infatti, è stato rimontato dai padroni di casa a 9 minuti dal termine.

Genoani che, per lunghi tratti del confronto, sono apparsi irriconoscibili. L’Empoli, invece, ha usufruito dell’entusiasmo scaturito dalla storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia a spese della Juventus. La compagine è riuscita a sopperire alle tante assenze, giocando un buonissimo calcio. D’Aversa opta inizialmente per Cacace in difesa; Marianucci torna titolare. In avanti, spazio ancora a Colombo: è Kouame ad accomodarsi in panchina.

Primo tempo giocato più sui nervi che con belle azioni corali: le occasioni da gol scarseggiano. Al quarto d’ora la prima opportunità dell’incontro è sui piedi di Gyasi, che da pochi passi spedisce alto. Al 35’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è capitan Grassi a colpire, in diagonale, dentro area: vantaggio empolese e grande gioia dopo il colpo gobbo allo Stadium. La ripresa inizia sulla falsariga della prima frazione di gioco.

Al 4’ per poco una leggerezza di Leali dinnanzi alla porta non fa sì che il subentrato Kouame raddoppi. Al 15’ copertura decisiva di Vasquez sulla conclusione ravvicinata di Esposito: splendida l’incursione dell’attaccante di scuola-Inter e secondo gol veramente vicino. Al 26’ punizione insidiosa di Cacace dal limite: il pallone è deviato da un difensore in corner. Al 31’ la prima vera palla-gol del Grifone: capita sui piedi di Cornet, che si affida più alla potenza che alla precisione mandando la sfera alle stelle. Al 36’, però, a sorpresa arriva il pari dei rossoblu: errore grave di Silvestri, che non trattiene la conclusione di Vasquez. È 1-1, ma l’Empoli avrebbe meritato qualcosa in più.

TABELLINO

GENOA – EMPOLI 1-1

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani (10’ st Sabelli), Vasquez, Martin; Masini (22’ st Ekuban), Frendrup; Zanoli (6’ st Ekhator), Messias (22’ st Onana), Miretti (6’ st Cornet); Pinamonti. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Matturro, Otoa, Malinosvskyi, Cuenca, Badelj, Venturino. Allenatore: Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito (24’ st De Sciglio), Henderson (41’ st Konate); Colombo (1’ st Kouame). A disposizione: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Sambia, Tosto, Kovalenko, Bacci, Asmussen, Campaniello. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Massa di Imperia.

MARCATORI: 35’ pt Grassi; 36’ st Vasquez.

NOTE: giornata serena. Espulso al 48’ st il direttore sportivo dell’Empoli Gemmi per proteste. Ammoniti: Colombo, Zanoli, Maleh, Henderson. Angoli: 3-6. Recupero: 1’, 4’. Uscito per infortunio Bani.