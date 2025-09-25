L’Empoli dice addio alla Coppa Italia: a Marassi è 3-1 per il Genoa

Genova, 25 settembre 2025 – Dopo la scoppola subita domenica scorsa a Pescara nel campionato di serie B, un rimaneggiato Empoli fornisce una discreta prova – almeno per un tempo – a “Marassi”, ma cede 3-1 al Genoa, venendo eliminato ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un Empoli attento, determinato a chiudere gli spazi e ripartire, sempre in partita a differenza di quattro giorni fa all’“Adriatico”. Pagliuca opta per Carboni in retroguardia: di conseguenza, Tosto si accomoda in panchina.

Al 3’ Valentin Carboni si libera dell’avversario e conclude dal limite: deviazione di Ebuehi e pallone in angolo. Al 12’, al primo tiro in porta, gli azzurri passano in vantaggio: lo spezzino Saporiti realizza su punizione dai 22 metri, piazzando il cuoio nell’angolino alla destra del portiere. Barriera posizionata male, Leali, sorpreso, resta a guardare. Ma il Grifone reagisce subito: al quarto d’ora, infatti, Frendrup si mette in proprio, penetra in area da sinistra e supera sul primo palo Perisan.

Al 18’ Leali respinge con i pugni un tiro, appena entro area, di Moruzzi. Al 32’, sugli sviluppi di un corner, Guarino va vicino al raddoppio: colpisce di testa a botta sicura, spedendo il pallone sul fondo. Ripresa con un Genoa che spinge e l’Empoli che rifiata. All’11 rossoblù avanti nel punteggio: cross dalla sinistra di Sabelli, la spizzata di testa di Stanciu diventa un perfetto assist per Marcandalli, che ancora di testa gonfia la rete, anticipando Franco Carboni e Perisan.

Subitanea la replica empolese: al 13’ il rasoterra di Yepes termina di qualche metro alla destra della porta difesa da Leali. Al 38’ la squadra di Vieira cala il tris: botta di Stanciu da fuori area, Perisan respinge centralmente, Guarino s’impappina ed Ekhator è lesto ad approfittarne, depositando la sfera nel sacco. Al 42’ Moruzzi per poco non la combina grossa, ma Perisan è abile a mettere sopra la traversa, salvando la propria porta dall’autogol. Agli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta andrà il Genoa. Per l’Empoli, domenica alle 19.30 ci sarà il derby casalingo con la Carrarese: l’occasione del riscatto.

Tabellino

GENOA – EMPOLI 3-1

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup (21’ st Masini), Stanciu (39’ st Fini), Carboni; Messias (1’ st Venturino), Gronbaek (21’ st Thorsby); Colombo (15’ st Ekhator).

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Cuenca, Otoa, Ellertsson.

Allenatore: Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Perisan; Obaretin, Guarino, Carboni (14’ st Zanaga); Ebuehi (21’ st Indragoli), Belardinelli, Yepes (21’ st Ignacchiti), Moruzzi; Ilie, Saporiti (35’ st Campaniello); Popov (14’ st Shpendi).

A disposizione: Gasparini, Versari, Tosto, Perin, Lauricella, Pasalic, Busiello, Orlandi.

Allenatore: Pagliuca.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila.

MARCATORI: 12’ Saporiti, 15’ pt Frendrup; 11’ Marcandalli, 38’ st Ekhator.

NOTE: tempo variabile. Angoli: 4-3. Recupero: 1’, 3’.