Giovanili. 75° Torneo di Viareggio. L’Empoli sarà assente

Ufficializzate le 24 partecipanti alla 75esima Viareggio Cup, uno dei tornei giovanili più antichi del mondo riservato da qualche anno alla categoria Under 18, e per la prima volta dal 2000 (quando per altro trionfò) l’Empoli non ci sarà. In una manifestazione che ha visto anno dopo anno scemare il livello tecnico, con da un lato una sempre maggior apertura verso movimenti calcistici stranieri che ha permesso di conoscere realtà e giocatori di altre latitudini, ma dall’altro la sparizione di tutte le squadre dei maggiori club italiani. Basti pensare che quest’anno solo la Fiorentina sarà presente, mentre non ci saranno Atalanta, Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio. Una scelta quella della società azzurra dettata da un momento della stagione denso di impegni, in cui si è preferito rinunciare alla classica vetrina versiliese.