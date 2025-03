Giovanili. Anche la Primavera al rush finale per salvarsi

Non solo la Prima Squadra, ma anche la Primavera dell’Empoli è attesa da un intenso finale di stagione per centrare la permanenza nel campionato Primavera 1. Mai come quest’anno gli azzurrini si sono trovati in difficoltà tanto da essere invischiati, a undici giornate dalla fine, in piena zona retrocessione. Un’annata complicata, che la società aveva comunque messo in conto vista la scelta di allestire una rosa tra le più giovani della categoria. A ciò va poi aggiunto il fatto che da un paio di mesi a questa parte diversi ragazzi vengono sistematicamente presi dalla Prima Squadra per permettere un adeguato lavoro settimanale a D’Aversa, privo di tanti infortunati: non ultimo Campaniello, classe 2008 subentrato contro l’Atalanta.

Dopo un avvio altalenante dal 14 dicembre al 4 gennaio la squadra ha inanellato 4 risultati utili di fila, portandosi 4 punti sopra la zona play-out. Da allora, però, gli azzurrini hanno raccolto appena 3 pari nelle ultime 10 gare precipitando al terzultimo posto in classifica. Se il margine sulla retrocessione diretta è ancora confortante (7 punti), l’Empoli deve tornare presto alla vittoria per rimanere agganciato al treno salvezza (Atalanta e Cesena sono distanti 5 e 6 lunghezze).

In tal senso ecco i prossimi impegni della squadra di Filippeschi (tutti alle 15), che sabato sarà a Cremona, mentre quello successivo ospiterà al Centro Sportivo di Petroio la Fiorentina e domenica 30 marzo sarà impegnata a Torino contro i granata.