Giovanili. Fa festa l’Under 16 con Lodi, castigata l’Under 15

Fine settimana agrodolce per le formazioni maggiori del Settore Giovanile dell’Empoli. Prima della vittoria della Primavera a Benevento, infatti, sempre sabato scorso Under 16 e Under 15 hanno colto una vittoria e una sconfitta in Salento. Entrambi ospiti del Lecce, gli azzurrini più grandi si sono imposti per 2-0, mentre i compagni più piccoli del Centro Sportivo di Monteboro hanno ceduto per 1-0. Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dall’Under 16 di Polverini, che ha avuto la meglio grazie ad una doppietta di Lodi sul finire della prima frazione. Il numero dieci azzurro ha aperto le marcature su calcio di rigore al 36’ per raddoppiare poi sette minuti più tardi su azione. Con questi tre punti l’Empoli sale a quota sei, mantenendosi a quattro lunghezze dalla capolista Roma con una gara in meno.

Veniamo poi all’Under 15 di Gambirasio, castigata da una rete di Capobianco al 13’ della ripresa. Sconfitta che costa agli azzurrini l’allungo dei giallorossi salenti, ora secondi con nove punti ed un margine di tre lunghezze sull’Empoli, che anche in questo caso ha comunque una gara in meno. Turno di riposo, invece, per l’Under 17, che visti i tre giocatori impegnati nelle qualificazioni all’Europeo con la Nazionale di categoria ha ottenuto il rinvio del match casalingo contro il Lecce, riprogrammato per il 30 ottobre.

Si.Ci.