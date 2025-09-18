Giovanili. Gli azzurrini fanno incetta di trofei

Incetta di trofei nell’ultimo weekend per le formazioni minori del Settore Giovanile azzurro. Partiamo dagli Under 14, che si sono aggiudicati ad Altopascio la 12esima Cordischi Cup. Dopo aver superato 1-0 in semifinale l’Inter, infatti, gli azzurrini di mister Jacopo Falanga si sono ripetuti nella finalissima piegando 3-2 il Pisa, che aveva eliminato la Fiorentina. Premiati anche Riccardo Chiarello e Andrea Sagripanti rispettivamente come miglior giocatore e portiere.

Veniamo poi all’Under 12 di mister Giulio Pastecchia, che a Migliarino ha alzato al cielo il trofeo del 15esimo Memorial Filippo Lemucchi. Dopo aver vinto il girone eliminatorio battendo Prato (4-0) e Camaiore (13-0), i piccoli azzurri hanno poi prevalso nel girone Oro regolando 5-3 ai rigori il Pisa (2-2) e 3-1 la Fiorentina.

Infine, l’Under 10 di mister Carlo Lami ha vinto a Calenzano il 14esimo Memorial Silvano Facchini chiudendo il girone finale Gold davanti a Fiorentina, Perugia e San Lorenzo.

Intanto, dopo essere stato capitano nella prima amara amichevole persa 1-0, stamani alle 11 Francesco Olivieri sarà ancora in campo con l’Italia Under 16 per il secondo test contro la Spagna a Las Rozas.