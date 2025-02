Giovanili. Gli azzurrini vincono su tutti i campi. Passo falso solo per gli Under 18

Altro grande week-end, l’ultimo, per il Settore Giovanile dell’Empoli. Tutte vittoriose infatti, ad eccezione dell’Under 18, le maggiori formazioni azzurre. Partiamo proprio dai più grandi, che al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata sono usciti sconfitti per 3-2 dal centro sportivo Silvio Berlusconi di Monza. Per la squadra guidata da mister Sarlo, agganciata a quota 26 al nono posto proprio dai brianzoli, hanno segnato Rossetti e Barsotti.

Prosegue invece la corsa di vertice di Under 17 e Under 16. I primi, affidati a Lorenzo Tonelli (ex mister dell’Under 16) dopo la promozione di Filippeschi in Primavera, hanno liquidato 3-0 al Centro Sportivo di Monteboro il Frosinone. Dopo il vantaggio di Busiello in avvio di gara con un beffardo tocco di esterno destro, nella ripresa prima Roventini a raddoppiato in mischia e poi Landi ha siglato il tris dopo una ‘galoppata’ sulla fascia. L’Empoli resta così primo da solo con 39 punti ed un margine di due lunghezze sulla Roma, nonostante il derby casalingo da recuperare contro la Fiorentina. Giallorossi capitolini che sono la principale inseguitrice anche nel campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, ma in questo caso con ben 10 punti di ritardo. Il team fino a pochi giorni fa allenato da Tonelli, continua a vincere anche sotto la guida di Roberto Bacci piegato 2-1 la Lazio sempre al Centro Sportivo di Monteboro. Dopo il vantaggio firmato da Isidori è stato Perillo al 60’ a regalare i tre punti agli azzurrini una volta subito il momentaneo pari laziale. Ancora imbattuto, l’Empoli comanda quindi con 44 punti in 16 gare.

Chiudiamo con l’Under 15, che ha bissato il successo contro la Lazio dei compagni più grandi, prevalendo 3-2 in casa in un’avvincente scontro diretto: Olivieri apre e chiude le marcature azzurre dopo che Di Pede aveva siglato il momentaneo 2-2. La squadra di Claudio Fioravanti, che ha preso il posto di Stefano Lo Russo promosso vice di Bacci nella categoria superiore, sale al quarto posto solitario con 26 punti dietro a Fiorentina, Roma e Napoli.

Si.Ci.