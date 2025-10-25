Giovanili. La Primavera a La Spezia. Fermi gli altri campionati

In questo weekend tra le maggiori formazioni del Settore Giovanile dell’Empoli scenderà in campo soltanto la Primavera, che questo pomeriggio alle 14.30 sarà di scena sul campo uno del Centro Sportivo Ferdeghini di La Spezia, per affrontare i padroni di casa nella sesta giornata del girone B del campionato Primavera 2. Le due squadre sono separate da quattro punti in favore dei ragazzi di mister Filippeschi, che inseguono ad una sola lunghezza di distanza la capolista Pisa. Gli azzurrini sono reduci dal pari casalingo con doppia rimonta contro il Perugia, mentre gli Aquilotti liguri vengono da due sconfitte consecutive contro Bari e Avellino ed hanno vinto solo una delle tre partite disputate sul campo amico (3-1 al Benevento). Interessante anche la sfida nella sfida tra i due attuali giocatori più prolifici del girone, l’empolese Monaco capocannoniere con 7 reti in 5 gare e lo spezzino Conte, autore finora di 4 centri. Fermi in questo fine settimana i campionati Under 16 e Under 16, non giocherà nemmeno l’Under 17, la quale osserva il proprio turno di riposo. I ragazzi di mister Tonelli torneranno però in campo giovedì prossimo, per ospitare alle 14.30 al Centro Sportivo di Monteboro il Lecce nel recupero della quinta giornata.