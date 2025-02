Giovanili. L’Under 16 annuncia il nuovo tecnico

L’Empoli Under 16 ha un nuovo allenatore: dopo la promozione in Primavera di Filippeschi e la conseguente promozione di Tonelli in Under 17, l’Empoli ha annunciato il nuovo tecnico della compagine azzurra Under 16. Come si legge nel comunicato stampa diramato dagli azzurri, si tratta di Dario Alberto Polverini, tecnico classe 1987 originario di Anzio. La sua carriera da calciatore professionista, che gli ha visto indossare le maglie di Pro Patria, Pisa e Real Vicenza, è iniziata nel settore giovanile della Roma: proprio i giallorossi sono la principale inseguitrice dell’Empoli nel campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, con ben 10 punti di ritardo. Il team, fino a pochi giorni fa allenato da Tonelli, ha battuto per 2-1 la Lazio nell’ultima uscita al Centro Sportivo di Monteboro, grazie alle reti di Isidori e Perillo: ancora imbattuto, l’Empoli comanda quindi con 44 punti in 16 gare.