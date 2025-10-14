Giovanili. L’Under 16 fa suo lo scontro diretto. Under 17 e Under 15 sconfitte amare

Fine settimana tra gioie e dolori per quanto riguarda le maggiori formazioni del vivaio dell’Empoli scese in campo. L’Under 17 di Tonelli ha infatti visto sfumare nei minuti finali la vittoria a Roma contro la Lazio. Dopo una prima frazione a reti bianche, con una traversa colpita dai padroni di casa, nella ripresa sono stati gli azzurri a passare in vantaggio con Olivieri, lesto a correggere in rete un traversone rasoterra, salvo poi farsi raggiungere in pieno recupero dalla rete messa a segno da Mennea. L’Empoli sale così a 7 punti e domattina alle 11.30 sarà chiamato a tornare già in campo per il recupero della seconda giornata a Pescara.

Veniamo all’Under 16, che al Centro Sportivo di Monteboro ha invece fatto suo lo scontro diretto al vertice contro la Roma. Dopo essersi fatti rimontare da 2-0 a 2-2, in seguito al doppio vantaggio firmato su due situazione di palla inattiva da Capitoni e Danesi, i ragazzi di mister Polverini (nella foto) dilagano 5-2 nella seconda parte della ripresa con la doppietta di Mantovani, il primo ancora in mischia su azione d’angolo, e Brogi. Gli azzurrini si portano così a 9 punti, a una lunghezza dal quarto posto dei giallorossi.

Chiudiamo con l’Under 15 di Gambirasio, che sempre a Monteboro ha invece ceduto 1-0 alla Roma. A decidere la sfida molto intensa è Salvarani, complice una deviazione che beffa il portiere dell’Empoli. I giallorossi capitolini confermano quindi la propria leadership con 13 punti, mentre gli azzurrini scivolano al settimo posto a meno sette dalla vetta, ma con una partita in meno.