Giovanili. Perillo show in Nazionale

di SIMONE CIONI
18 agosto 2025
Diego Perillo grande protagonista delle due amichevoli della Nazionale Under 17 contro l’Albania, disputate entrambe a Coverciano. Il bomber dell’Empoli ha segnato un gol nel 4-1 del primo confronto e una doppietta nel 6-0 del secondo test. Buone prove anche per gli altri due talenti azzurri Edoardo Biondini e Jacopo Landi.

Intanto l’Empoli ha ufficializzato anche tutti gli allenatori dell’Attività di Base. L’Under 14, salutato Cristian Calì, è stata affidata al pratese Jacopo Falanga, ex secondo alla Casertana in Serie C dopo le esperienze con Ancona, Matera, Bisceglie e Virtus Francavilla. Alla guida dell’Under 13 è stato invece promosso Alessandro Leonardi, il cui posto al fianco del confermato Alessio Micheletti sulla panchina dell’Under 11 è stato preso da Andrea Fatichenti. Quest’ultimo ha lasciato a sua volta il posto nell’Under 12 a Giulio Pastecchia, già responsabile dell’area tecnica-metodologica di Empoli Academy e responsabile del Settore Giovanile del Ravenna, mentre Alessandro Limone è stato sostituito con Gabriele Marziale. L’Under 10 sarà ancora affidata a Carlo Lami, con il giovane ex vivaio azzurro Federico Bindocci. Confermatissimi Michele Amaducci e Xhuljano Uruci all’Under 9 e Samuele Sabatini all’Under 8.

