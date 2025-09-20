Giovanili. Primavera a Peccioli per il derby con il Pisa Under 17, c’è la Roma

Solo due, su quattro, le formazioni maggiori del Settore Giovanile dell’Empoli in campo in questo weekend. Si tratta di Primavera e Under 17, mentre nella seconda giornata dei rispettivi campionati sia Under 16 che 15 osservano il proprio turno di riposo.

Partiamo dalla Primavera di Filippeschi, che dopo la vittoria interna contro il Monopoli all’esordio, va oggi a caccia di risposte nel primo derby stagionale. Alle 12.30, infatti, gli azzurrini saranno di scena a Peccioli contro il Pisa, che nella prima giornata del girone B di Primavera 2 dello scorso fine settimana è andato a vincere 2-1 a La Spezia.

Domani mattina alle 11, invece, trasferta capitolina per l’Under 17 di Tonelli che è attesa all’Agostino Di Bartolomei di Roma dai giallorossi. Un vero e proprio scontro al vertice visto che entrambe sono a punteggio pieno, anche se la Roma ha 3 punti di vantaggio perché l’Empoli deve recuperare la sfida di Pescara. Azzurrini che finora hanno sempre segnato 3 gol contro Lazio e Fiorentina.