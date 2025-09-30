Giovanili. Una vittoria azzurra nella doppia sfida con la Lazio

Acquista il giornale
di SIMONE CIONI
30 settembre 2025
Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Si conclude con una vittoria a testa la doppia sfida, a livello giovanile, dell’ultimo fine settimana tra Empoli e Lazio. Partiamo dalla terza giornata del campionato Under 16 di Serie A e B, con gli azzurrini di Polverini che al Centro Sportivo di Petroio a Vinci partono bene portandosi in vantaggio grazie ad una rete di Di Pede. I biancocelesti ospiti, però, non ci stanno e prima riescono a ristabilire la parità con Schettini e poi, all’ultimo secondo utile, a trovare addirittura il blitz con una rete di Grisari. Primo ko per l’Empoli, che resta quindi a 3 punti, mentre la Lazio vola a quota 6.

Al Centro Sportivo di Monteboro, invece, è l’Under 15 dell’Empoli ad avere la meglio per 2-1. A metà primo tempo la Lazio resta in dieci e sugli sviluppi della seguente punizione la squadra di Gambirasio passa con Muharemmi, a sua volta espulso poi nella ripresa. In parità numerica sono però ancora gli azzurrini a colpire con il neo entrato Cristiano, autore del raddoppio.

Passano pochi minuti e la Lazio accorcia su rigore con Bacchi, a cui era stato annullato anche un gol, con gli azzurrini che nel finale rimangono addirittura in nove per il secondo ‘rosso’ sventolato a Menicagli. L’Empoli, però, resiste e prosegue la propria corsa a punteggio pieno raggiungendo quota 6 punti (ha già osservato il proprio turno di riposo), a meno tre dalla capolista Roma.

