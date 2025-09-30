Giovanili. Una vittoria azzurra nella doppia sfida con la Lazio

Si conclude con una vittoria a testa la doppia sfida, a livello giovanile, dell’ultimo fine settimana tra Empoli e Lazio. Partiamo dalla terza giornata del campionato Under 16 di Serie A e B, con gli azzurrini di Polverini che al Centro Sportivo di Petroio a Vinci partono bene portandosi in vantaggio grazie ad una rete di Di Pede. I biancocelesti ospiti, però, non ci stanno e prima riescono a ristabilire la parità con Schettini e poi, all’ultimo secondo utile, a trovare addirittura il blitz con una rete di Grisari. Primo ko per l’Empoli, che resta quindi a 3 punti, mentre la Lazio vola a quota 6.

Al Centro Sportivo di Monteboro, invece, è l’Under 15 dell’Empoli ad avere la meglio per 2-1. A metà primo tempo la Lazio resta in dieci e sugli sviluppi della seguente punizione la squadra di Gambirasio passa con Muharemmi, a sua volta espulso poi nella ripresa. In parità numerica sono però ancora gli azzurrini a colpire con il neo entrato Cristiano, autore del raddoppio.

Passano pochi minuti e la Lazio accorcia su rigore con Bacchi, a cui era stato annullato anche un gol, con gli azzurrini che nel finale rimangono addirittura in nove per il secondo ‘rosso’ sventolato a Menicagli. L’Empoli, però, resiste e prosegue la propria corsa a punteggio pieno raggiungendo quota 6 punti (ha già osservato il proprio turno di riposo), a meno tre dalla capolista Roma.