Giovanili. Under 17 e Under 16 portano a casa tre punti

L’ultimo fine settimana di gare ha sorriso ad Under 17 e Under 16 dell’Empoli, le due maggiori squadre del vivaio azzurro ad aver vinto. Partiamo dai primi, che si sono imposti 3-2 al Centro Sportivo di Monteboro contro il Catanzaro. Dopo un primo tempo dominato i ragazzi di mister Tonelli tornano negli spogliatoi con un solo gol di vantaggio, arrivato al 36’ grazie a Landi dopo una bella azione corale. Gli azzurrini legittimano, però, il proprio predominio nei primi undici minuti della ripresa con le reti di Murolo e Isidori (rigore). A questo punto, però, la squadra di Tonelli si rilassa permettendo al Catanzaro di rientrare in partita grazie alla doppietta del suo bomber. Alla fine, nonostante qualche brivido negli ultimi minuti, però, l’Empoli porta a casa la vittoria e sale a quota 13 con la Fiorentina, a meno uno dal Palermo secondo e a due lunghezze dalla capolista Roma.

L’Under 16 espugna invece Palermo in rimonta. Dopo un primo tempo di supremazia territoriale empolese, ma concluso a reti bianche, in avvio di ripresa sono i rosanero siciliani a passare in vantaggio. A questo punto, però, i ragazzi di Polverini (nella foto) si scatenano e ribaltano il risultato: l’1-1 porta la firma di Misciagna con una rasoiata mancina che sorprende il portiere sul primo palo, mentre il sorpasso è opera di Di Pede direttamente da calcio d’angolo e a calare il tris ci pensa Capitoni, abile a finalizzare un veloce contropiede dell’Empoli.

Con questo successo gli azzurrini agganciano così il Bari al quarto posto a 12 punti, dietro a Roma (13), Fiorentina (14) e Lazio (16), ma con una partita in meno rispetto alle avversarie visto che l’Empoli è l’unica squadra tra le prime sei ad aver già osservato il proprio turno di riposo. Niente da fare sempre in Sicilia, infine, per l’Under 15 che deve arrendersi 3-2 ai pari età del Palermo. Succede tutto nella ripresa con la squadra di Gambirasio che trova il vantaggio grazie ad un’autorete, salvo poi subire il sorpasso siciliano (2-1) per poi ristabilire la parità con El Attiq. A sette minuti dalla fine, però, ecco il definitivo 3-2 rosanero. Scavalcato anche dal Palermo l’Empoli resta a quota 6, raggiunto all’ottavo posto dal Napoli.

Si.Ci.