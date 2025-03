Gli avversari. Vieira ritrova . Badelj in mediana

Il Genoa, dodicesimo con 30 punti, vuole sfruttare il fattore campo (tre vittorie di fila senza subire reti) per chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza: attualmente sono 9 i punti di vantaggio proprio sull’Empoli terzultimo. Importante recupero per Vieira, che a centrocampo ritrova il capitano Badelj (in gol nel 2-1 rossoblu dell’andata), mentre dovrà ancora fare a meno di Thorsby, del giovane Ahanor e di Vitinha. Piccolo risentimento muscolare per Cuenca, ma il paraguayano dovrebbe comunque essere tra i convocati. Per quanto riguarda la formazione che potremo vedere domani contro gli azzurri, quindi, l’ex De Winter è favorito su Sabelli per il ruolo di terzino destro, mentre sulla trequarti spazio a Messias.