Gli episodi. Ibrahimovic torna su Empoli-Milan: "Su Walker è rosso. Scriveremo all’Aia»

L’eco di Empoli-Milan non si è ancora spento, per quanto riguarda alcuni episodi contestati dai rossoneri, su cui è tornato anche Zlatan Ibrahimovic: "Quando giochiamo, chiedo sempre ai giocatori di essere corretti. Ho detto a Pairetto: “Chiedo solo rispetto per il Milan e per i nostri giocatori“. Sono rimasto un po’ sorpreso dal fatto che i nostri giocatori non abbiano reagito in maniera più forte al fallo su Walker, poteva restar fuori un anno per infortunio – ha tuonato l’ex campione svedese –. Tomori? È la conseguenza di quando lasci andare avanti il gioco. Per noi non è accettabile, manderemo una lettera all’Aia. Ci siamo trovati noi in uno in meno, mentre dovevano essere loro in dieci per il fallo su Walker. Io chiedo rispetto per il Milan e per i suoi giocatori".

Tuttavia, come analizzato anche durante la trasmissione Open Var di Dazn il contatto tra Cacace e Walker non aveva un’intensità tale da richiamare Pairetto a una revisione al Var. Diverso il discorso per l’espulsione di Tomori, che ha atterrato Colombo lanciato a rete con l’attaccante azzurro, partito però in fuorigioco. Lo stesso protocollo Var non contempla l’intervento della tecnologia per un semplice cartellino giallo. Nell’occasione il difensore rossonero è infatti stato ammonito per la seconda volta e non espulso direttamente: anche per questo si va verso lo stop di un turno per l’arbitro del match, Pairetto.