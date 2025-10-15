Gli impegni. Cinque sfide in ventuno giorni. Un calendario impegnativo

Venezia, Sampdoria e Catanzaro al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, intervallate dalle trasferte di Modena e Chiavari contro la Virtus Entella. Queste le cinque sfide che attendono l’Empoli nei prossimi ventuno giorni fino all’8 novembre, ultima gara prima della nuova sosta per gli impegni delle Nazionali. Un calendario certo non semplice, soprattutto per quanto concerne le prossime due giornate in cui gli azzurri affronteranno due delle prime quattro in classifica. Squadre già rodate e rinforzate in estate con il preciso obiettivo di stare al vertice. Il Venezia non ha magari entusiasmato, ma ha mostrato qualità individuali e di collettivo, mentre il Modena è il dominatore di questo primo scorcio di stagione. Un bel banco di prova quindi per Fulignati e compagni, che dovranno dimostrare solidità e compattezza per poter competere ad armi pari. Non meno complicate si presentano le altre tre sfide, a partire dal turno infrasettimanale di martedì 28 ottobre contro la Sampdoria. È vero infatti che i blucerchiati stazionano attualmente nei bassi fondi della classifica, sono terzultimi a quota cinque insieme al Pescara (squadra che ha già pesantemente battuto l’Empoli), ma ha mostrato segnali di risveglio come dimostrano i recenti tre risultati utili consecutivi, tra cui l’ultimo perentorio 4-1 interno proprio ai danni degli abruzzesi.

Al di là dei soli sei punti in sette giornate, tre in meno degli azzurri, anche il Catanzaro è una formazione quanto mai ostica da affrontare. Del resto quello di Monza prima della sosta, è stato il primo ko stagionale dopo sei pareggi di fila. Risultati che stanno però facendo traballare la panchina di Alberto Aquilani. Stesso discorso per l’Entella, che da un punto di vista qualitativo è sicuramente inferiore all’Empoli, ma ha dalla sua un organico consolidato nel tempo e che gioca con la consapevolezza di dover lottare con le unghie e con i denti per la salvezza fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Il precedente amichevole di quest’estate, vinto dai liguri, sta a dimostrare le insidie di questo confronto anche se quell’Empoli era totalmente diverso da quello attuale, che durante il restante calciomercato ha inserito giocatori importanti per la categoria.

Insomma un cammino non certo soft per il nuovo allenatore Dionisi, che sarà quindi chiamato fin da subito al doppio compito di dare un gioco e maggior equilibrio alla squadra, da un lato e di fare più punti possibili per evitare di ritrovarsi alla prossima sosta del campionato con le pressioni derivanti da una classifica deficitaria, dall’altro. Intanto, però, senza guardare troppo oltre gli azzurri devono preparare al meglio la sfida di domenica prossima alle 17.15 in casa contro il Venezia.

Si.Ci.