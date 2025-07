Golf. Green bollenti a Vinci e Montelupo non hanno fermato agonismo e divertimento

L’ultimo fine settimana di giugno ha visto i golfisti empolesi sfidare il caldo. Sabato scorso al Golf Bellosguardo di Vinci Roberto Perrino ha battuto canicola e avversari imponendosi nel Trofeo Laviosa 103, gara giocata sulla distanza di nove buche. Il giocatore di Cosmopolitan ha terminato la gara con 42 colpi. In prima categoria Roberto Brotini (17) ha invece preceduto Lorenzo Cavallini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio, salendo sul terzo gradino, Pierluigi Gagli (15). In seconda categoria Carlo Carifi (19) ha ottenuto il successo seguito da Uberto Grisolini (17) e Stefano Tronchetti (16), mentre in terza categoria Simonetta Marchionni (22) ha superato di misura Riccardo Alderighi. Terzo si è classificato Francesco Messinese (19).

Il giorno seguente altre ’calde’ sfide al Montelupo Golf Club, dove Federico Pieroni ha vinto la tappa del MC Tour con 69 colpi, uno solamente oltre il par. Giovanni Badi (40), Giacomo Magazzini (41) e Marcello Bartolini (41) si sono invece imposti nelle categorie nette precedendo rispettivamente Tommaso Pettini (38), Anna Farina (38) e Alessandra Galigani (39). Miglior lady Emma Picconcelli (39), seniore Alberto Zia (38). Nonostante le temperature proibitive tutti i giocatori e le giocatrici non si sono risparmiati: agonismo e il divertimento non sono stati i protagoisti assoluti.

Andrea Ronchi