Guido Pagliuca è il nuovo allenatore dell’Empoli: contratto fino al 2027

Firenze, 16 giugno 2025 – Guido Pagliuca è il nuovo allenatore dell’Empoli. L’ex tecnico della Juve Stabia, che giusto qualche giorno fa si era liberato dal contratto che ancora lo legava ai campani, ha firmato un biennale con il club del presidente Corsi, appena retrocesso in B dopo quattro stagioni nella massima categoria.

Classe 1976, un passato da dipendente di un supermercato, ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi esclusivamente al calcio e i fatti gli hanno dato ragione. Prima della Juve Stabia, con cui ha raggiunto gli ultimi play-off di B, ha allenato – tra le altre – anche Pianese, Lucchese e Siena.

Tecnico molto preparato e dotato di grande temperamento, a lui viene affidato il compito di rilanciare l’Empoli dopo una stagione piuttosto deludente. Nei prossimi giorni il tecnico sarà al lavoro con la società per gettare le basi della nuova squadra e fissare gli obiettivi per il prossimo anno. L’era di Pagliuca in azzurro è pronta a cominciare.