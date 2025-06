Guido Pagliuca è il nuovo allenatore dell'Empoli fino al 2027

di Simone Cioni EMPOLI Trenta giugno 2027. Questa la scadenza del contratto che Guido Pagliuca a firmato ieri con l’Empoli, diventando a tutti gli effetti il nuovo allenatore azzurro per il prossimo campionato di Serie B. L’ex allenatore della Juve Stabia è stato individuato fin da subito come il profilo ideale per aprire il nuovo corso della società con sede a Monteboro, sebbene qualche altro nome era stato chiaramente sondato in caso di mancata ‘fumata bianca’, ma dal momento che durante il primo colloquio con il direttore sportivo Roberto Gemmi, Pagliuca aveva dato il proprio assenso a trasferirsi a Empoli per il club azzurro non c’è stata nessuna strada alternative. Chiaramente, visto che era contrattualmente legato alla Juve Stabia fino all’anno prossimo, prima si è dovuto attendere che si liberasse dalla società campane. Una volta però che la separazione consensuale è stata messa nero su bianco la settimana scorsa ecco che quello della firma sul contratto empolese era l’ultimo tassello che mancava. Adesso, quindi, la società del presidente Fabrizio Corsi può concentrarsi sul mercato che aprirà il prossimo luglio. Con tutto il tempo a disposizione, quindi, per pianificare le operazioni tenendo conto delle indicazioni e delle valutazioni del tecnico. Così come a breve ci attendiamo la comunicazione dell’inizio ufficiale del ritiro e dell’eventuale ormai tradizionale settimana in montagna a fine luglio. Nato a Cecina il 17 febbraio 1976, Guido Pagliuca come già ricordato inizia il suo percorso in panchina nei settori giovanili di Rosignano Sei Rose e Cecina, club che nel 2007 gli affida la guida della prima squadra in Serie D. Tre anni dopo approda al Borgo a Buggiano, con cui ottiene subito la promozione tra i professionisti. In seguito guida il Gavorrano in Lega Pro, poi il Bogliasco, prima di arrivare alla Lucchese nella stagione 2013-‘14: anche in questo caso centra la promozione, vincendo il campionato di Serie D. Dopo le esperienze sulle panchine di Imolese, Real Forte Querceta e Ghivizzano, nell’ottobre 2019 diventa vice allenatore della Cremonese in Serie B alla corte di Baroni. Il suo percorso prosegue alla guida della Pianese in Serie D, e successivamente di Lucchese e Siena in Serie C. Nell’estate del 2023 firma con la Juve Stabia, con cui conquista la promozione in Serie B, dove nell’ultima stagione va ben oltre una salvezza tranquilla centrando il quinto posto in campionato che vale la partecipazione ai play-off, dove elimina lo strafavorito Palermo prima di arrendersi nel doppio confronto di semifinale con la Cremonese, poi promossa in A. Un tecnico emergente ma ambizioso, bravo a lavorare con i giovani e a costruire gruppi solidi che in campo rispecchiano poi il suo carattere forte e determinato.