Guido Pagliuca lascia Juve Stabia per firmare con Empoli: inizia il calciomercato

di Simone CioniEMPOLIOrmai è questione di ore. Guido Pagliuca lascerà la Juve Stabia dopo due stagioni esaltanti, pronto a firmare un nuovo contratto con l’Empoli. La società campana si è infatti arresa alla volontà del proprio tecnico, che si era ormai promesso all’Empoli dopo il primo colloquio con il direttore sportivo Roberto Gemmi. Adesso, quindi, resta solo da attendere gli ultimi passi burocratici perché il tecnico di Cecina firmi la rescissione del contratto con la Juve Stabia, prolungato lo scorso settembre fino a giugno 2026, e torni in Toscana per legarsi per due anni al club del presidente Fabrizio Corsi. Da parte dell’Empoli non ci sarà nessun esborso economico, ma non è detto che i due club possano alla fine mettersi d’accordo per una sorta di ‘indennizzo’ alle ‘vespe’ che potrebbe essere l’acquisto di un calciatore gialloblu (un indiziato potrebbe essere il centrocampista Buglio, fedelissimo di Pagliuca e cresciuto calcisticamente proprio a Monteboro) come il prestito di un giovane azzurro. Da oggi, quindi, ogni momento potrebbe essere quello buono per l’ufficializzazione del nuovo allenatore azzurro con D’Aversa che di fatto è da considerarsi esonerato visto che rimarrà a libro paga dell’Empoli, finché non troverà un’altra sistemazione. Mettendo nero su bianco l’arrivo di Pagliuca comincerà quindi ufficialmente anche il calcio mercato. A tal proposito continuano le voci sui talenti azzurri. Oltre a Fazzini, su cui l’Empoli spera di aprire una vera e propria asta visto l’interesse di Torino, Bologna e Lazio con il Napoli sempre alla finestra, anche Henderson è finito nel mirino di diverse squadre. In Serie A Sassuolo e Lecce avrebbero fatto un pensiero al centrocampista scozzese, su cui si sarebbero accese però anche alcune sirene inglesi. A mettere gli occhi su Henderson sarebbero state Bristol City e Swansea che partecipano alla Championship, l’equivalente della nostra Serie B. Su Anjorin, poi, sarebbe tornata l’attenzione dell’Atalanta, mentre domani si terranno le visite mediche di Marianucci al Napoli. Intanto su Ismajli, che in scadenza di contratto se ne andrà senza portare alcun euro nelle casse dell’Empoli, si stanno muovendo due squadre turche, il Besiktas di Immobile e il Trabzonspor. Anche per quanto riguarda il mercato in entrata sono iniziati a circolare i primi nomi che avrebbero suscitato l’interesse del club azzurro. Di sicuro anche questa estate sarà molto intenso il lavoro che attende il diesse Gemmi, sicuramente maggior conoscitore del mercato di Serie B, con difesa e attacco che sono i due reparti dove sarà necessario intervenire maggiormente.