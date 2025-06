Guido Pagliuca vicino alla firma con l'Empoli, calciomercato in fermento

di Simone Cioni

Il giorno buono per la firma di Guido Pagliuca sul contratto che lo legherà all’Empoli per i prossimi due anni dovrebbe essere lunedì prossimo. La trattativa non ha subito alcun rallentamento, semplicemente per mettere nero su bianco si attende il rientro in sede del direttore sportivo azzurro Roberto Gemmi, che si è preso alcuni giorni di vacanza. Intanto, però, continuano a rincorrersi le voci di mercato intorno ai giocatori dell’Empoli. L’ultima è quella che riguarda l’interessamento del Torino sia per Tino Anjorin, sul centrocampista inglese si è informata anche l’Atalanta, che per Giuseppe Pezzella. Nella mente del club granata il primo potrebbe essere il sostituto ideale per il possibile partente Ricci (altro ex azzurro), che ha tanti estimatori, mentre il secondo potrebbe garantire la necessaria esperienza sull’out di sinistra dopo il ritorno di Biraghi alla Fiorentina per fine prestito. Su Pezzella un sondaggio lo avrebbe fatto proprio anche la società Viola, che nel prossimo mercato potrebbe perdere Parisi (altro ex azzurro).

Un’altra eventuale operazione col Torino, come quella che lo scorso anno portò Walukiewicz in granata e Saba Sazonov e Pietro Pellegri in in prestito con diritto di riscatto in azzurro, non è da escludere visto che proprio sull’attaccante ora fermo ai box per la rottura del legamento crociato dello scorso 8 dicembre l’Empoli starebbe facendo più di un pensierino per averlo a disposizione anche nella prossima annata di Serie B. Per lui non si procederà comunque al riscatto, troppo oneroso, ma si cercherà probabilmente di ridiscutere un ulteriore prestito con il club di Cairo. Se il giocatore dovesse accettare di scendere di categoria, sarebbe una bella sfida in un ambiente in cui, per i primi cinque mesi dell’ultima Serie A, aveva dimostrato tutte le proprie qualità. Intanto, dalla Sardegna arriva la voce che il Cagliari sarebbe interessato a Liberato Cacace, mentre un’altra squadra si mette in fila per Jacopo Fazzini, il pezzo pregiato della vetrina azzurra impegnato attualmente con la Nazionale Under 21 all’Europeo di categoria in Slovacchia. Sulle tracce del talento di Viareggio, già seguito in Italia da Bologna, Torino, Lazio e Napoli e all’estero dal Benfica, si sarebbe messo anche il Como di Cesc Fabregas. La valutazione che da l’Empoli al suo gioiello non è inferiore ai dieci milioni di euro, ma visto il lotto delle società interessate la speranza in casa azzurra è che si possa accendere una vera e propria asta.

Per quanto riguarda invece i giocatori finiti sul taccuino della dirigenza con sede a Monteboro c’è anche un giovane che il nuovo tecnico azzurro Pagliuca conosce molto bene, ossia Niccolò Fortini. Terzino sinistro classe 2006, l’esterno mancino originario di Camaiore è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, che ne detiene ancora il cartellino e dove fare ritorno per fine prestito dopo le 26 presenze quest’anno in Serie B con la Juve Stabia, impreziosite da due reti e quattro assist. La Fiorentina deciderà probabilmente in ritiro se cederlo ancora in prestito o meno, ma se dovesse essere così ecco che Empoli potrebbe essere l’ambiente giusto per fare un altro passo in avanti nella propria crescita.