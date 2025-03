I campioni del domani. Ecco le date dell’Empoli Camp

Sarà un’estate di calcio, crescita e divertimento al Centro Sportivo di Monteboro, dove a giugno si terrà l’Empoli Academy Camp, che anche quest’anno oltre al Camp dedicato ai portieri, comprenderà pure l’Empoli For Special Camp (16-21 giugno), pensato per bambine e bambini con disabilità. Oltre ad allenatori qualificati e uno staff tecnico dedicato i partecipanti riceveranno un kit personalizzato e avranno la possibilità di pernottare a Casa Azzurri, sede ufficiale del ritiro della prima squadra, oltre che il 10 per cento di sconto all’Empoli Store (entro il 31 dicembre 2025). Il Camp è riservato a giovani calciatori e calciatrici nati dal 2012 al 2019 e sarà possibile scegliere tra tre settimane (11-14 Giugno; 16-21 Giugno; 23-28 Giugno) la formula Full Camp o Day Camp. Una quarta settimana, per bambine e bambini dal 2009 al 2019, si svolgerà dal 30 giugno al 5 luglio 2025 a Montecatini Terme, con pernottamento all’Hotel Santa Barbara. Inoltre, nel mese di luglio, ulteriori due camp fuori sede, sempre riservati alle annate dal 2009 al 2019 saranno organizzati a Veronello (6-12 luglio) e Lignano Sabbiadoro (13-19 luglio).