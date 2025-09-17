I numeri. Azzurri, un inizio di stagione in equilibrio

Quattro partite ufficiali con una vittoria e una sconfitta oltre a due pareggi per una differenza reti pari a zero (sei gol fatti ed altrettanti subiti, di cui due da calcio di rigore). Si tratta di numeri che certificano il totale equilibrio di questo primissimo scorcio di stagione dell’Empoli. Dati che da soli chiaramente non vogliono dire molto, ma che se contestualizzati possono dare una prima fotografia del percorso attuale della squadra azzurra.

Il primo aspetto da considerare è che in queste prime quattro gare ufficiali, la Coppa Italia e le tre giornate di campionato, l’Empoli ha sempre segnato ma allo stesso tempo ha sempre incassato almeno un gol. Se da un lato, quindi, pur concretizzando meno di quanto potrebbe, gli azzurri hanno fin qui dimostrato di poter trovare la via della rete con una certa continuità (due gol da palla inattiva e quattro su azione, tra cui due attraverso cross dalle fasce laterali), dall’altro ha palesato qualche disattenzione di troppo in fase difensiva. Quel pizzico di ‘cattiveria’ in più invocato dallo stesso Guido Pagliuca anche nella propria area di rigore dove in questi primi 360 minuti stagionali è stato concesso troppo.

Tutte le reti subite, infatti, a parte la seconda a Reggio Emilia per una deviazione decisiva, sono state propiziate da errori difensivi più o meno marchiani. E a questi vanno aggiunti gli interventi decisivi di Fulignati, che hanno evitato il peggio, ultimo in ordine di tempo quello di domenica scorsa su Artistico dello Spezia quando un’altra grave disattenzione aveva regalato una colossale occasione ai liguri.

Tornando invece alla fase offensiva, leggendo i numeri di questo primo mese di gare ufficiali, si nota come siano solo tre i giocatori della rosa andati a segno, con Popov autore di oltre il 66 per cento delle reti complessive (gli altri sono Ilie e Shpendi). Naturalmente per un giudizio un po’ più articolato è ancora presto, soprattutto alla luce del fatto che questo Empoli ha mostrato di avere ampi margini di miglioramento.

Si.Ci.