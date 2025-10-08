I numeri. La squadra si sveglia nella ripresa. Serve più equilibrio

Ci sono due dati che evidenziano bene difficoltà e meriti dell’Empoli in queste prime sette giornate del campionato di Serie B. Quelli relativi ai punti che gli azzurri avrebbero se ogni partita si fosse conclusa al termine del primo tempo e quelli che la squadra di Pagliuca avrebbe invece considerando soltanto i secondi tempi. Nei primi 45 minuti finora l’Empoli avrebbe raccolto appena 7 punti, gli stessi di Bari e Spezia con soltanto sei squadre alle spalle. Tolta la partita inaugurale al Castellani contro il Padova, infatti, Ignacchiti e compagni non sono più arrivati in vantaggio all’intervallo: in parità con Reggiana, Pescara, Carrarese e Monza, sotto con Spezia e Sudtirol. Un rendimento che denota una certa difficoltà nell’approccio, quasi come se la squadra avesse bisogno di uno ‘schiaffo’ per svegliarsi.

Al contrario, decisamente più positivi i numeri della ripresa: sarebbero 11, infatti, i punti che gli azzurri avrebbero conquistato dal 46’ fino al triplice fischio finale: vittorie contro Padova, Spezia e Sudtirol, pareggi con Carrarese e Monza, sconfitte a Reggio Emilia e Pescara. Lo stesso bottino di Avellino e Reggiana, inferiore solo a Monza, Palermo e Modena. A testimonianza che poi l’Empoli una reazione alle prime difficoltà l’ha sempre avuta, fatta eccezione per la trasferta di Pescara. Nelle ultime cinque partite consecutive l’Empoli è sempre andato in svantaggio, riuscendo poi a rimediare in quattro di queste circostanze. E chiaro, quindi, che una crescita della squadra passi proprio dal raggiungimento di un equilibrio tanto tattico, concedere meno occasioni agli avversari, quanto mentale, mantenere alta la soglia della concentrazione per l’intero arco dei novanta minuti.