I numeri. Tra i migliori club per gol di testa. Troppe reti subite nella ripresa

In queste prime sette giornate di campionato ci sono alcune statistiche significative, attraverso le quali si può analizzare il rendimento dell’Empoli. Partiamo dagli aspetti positivi con gli azzurri che sono la seconda squadra, insieme al Palermo, ad aver segnato più gol di testa, tre, dopo il Modena che ne ha realizzati quattro: Popov e Shpendi all’esordio contro il Padova e Guarino nell’ultima gara casalinga contro il Monza. A testimonianza di come la squadra di Pagliuca sappia sfruttare abbastanza bene tanto le palle inattive, quattro i gol arrivati da questa situazione di gioco (tre da corner e una da calcio di punizione), quanto i cross su azione. Tre in questo caso i gol maturati da traversoni dalla fasce laterali, due di Elia sfruttati da Popov e uno di Obaretin, trasformato nel gol partita a Bolzano da Nasti (anche se in questo caso la rete è arrivata di piede). Pagliuca, tra l’altro quello che finora ha effettuato più sostituzioni, è l’allenatore che insieme a Vivarini del Pescara ha avuto più gol dalla panchina: all’esordio contro il Padova è stato Popov, subentrare nel primo tempo a Shpendi, a realizzare una doppietta, mentre poi è toccato a Ceesay e Nasti segnare da subentrati rispettivamente nel derby con la Carrarese e nell’ultima trasferta altoatesina.

Un segnale della profondità della rosa azzurra, ancor più adesso che stanno pian piano recuperando anche tutti gli infortunati. Passiamo adesso invece ad un analisi dei gol subiti, con 14 reti incassate finora solo il Pescara ha fatto peggio degli azzurri, dove il primo dato a saltare agli occhi sono i quattro gol subiti nell’ultimo quarto d’ora di gioco più recupero, peggior risultato tra tutte e venti le squadre cadette: gli ultimi due gol a Pescara, il terzo a Reggio Emilia e il definitivo 2-2 nel derby con la Carrarese. Quei famosi cali di concentrazione che l’Empoli sta lavorando per limare.

