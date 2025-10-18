I precedenti. Azzurri-lagunari, una storia iniziata nel 1948

Acquista il giornale
di SIMONE CIONI
18 ottobre 2025
Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Iniziata nel lontano 1948, domani la sfida tra Empoli e Venezia si arricchisce di un altro capitolo, il 35esimo. Da quell’1-1 proprio al Carlo Castellani, firmato da Bortoletto in rimonta dopo il vantaggio ligure di Zecca, sono arrivati 9 successi azzurri, 14 del Venezia e altri 10 pareggi. Risultato di parità che è stato anche quello degli ultimi tre incroci in Serie A, due 1-1 al Penzo e 2-2 a Empoli lo scorso 20 aprile quando un gol di Anjorin all’87’ evitò la sconfitta agli azzurri, rimontati dalle reti di Yeboah e Busio dopo l’iniziale vantaggio firmato da Fazzini. Diciassette invece i precedenti al Castellani, dove l’Empoli ha colto sei vittorie, con l’ultima che risale però ormai a più di sette anni fa: era il 17 marzo 2018, infatti, quando l’allora squadra guidata da Aurelio Andreazzoli si impose per 3-2 grazie al decisivo gol di Donnarumma, dopo che il Venezia aveva risposto due volte ai vantaggi azzurri di Luperto e Rodriguez.

Più recente, invece, l’ultimo blitz lagunari in viale delle Olimpiadi, a firmarlo l’11 dicembre 2021 furono Henry e Okereke con Bajrami allo scadere che riuscì solo ad accorciare le distanze. Tra le curiosità la partita con più reti è datata 6 marzo 2005, 29esima giornata di Serie B: in quell’occasione l’Empoli si impose infatti con un netto 5-2 grazie alle reti di Almiron, Bonetto, Moro e Saudati oltre ad una autorete di Turato.

© Riproduzione riservata

