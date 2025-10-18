I precedenti. Azzurri-lagunari, una storia iniziata nel 1948

Iniziata nel lontano 1948, domani la sfida tra Empoli e Venezia si arricchisce di un altro capitolo, il 35esimo. Da quell’1-1 proprio al Carlo Castellani, firmato da Bortoletto in rimonta dopo il vantaggio ligure di Zecca, sono arrivati 9 successi azzurri, 14 del Venezia e altri 10 pareggi. Risultato di parità che è stato anche quello degli ultimi tre incroci in Serie A, due 1-1 al Penzo e 2-2 a Empoli lo scorso 20 aprile quando un gol di Anjorin all’87’ evitò la sconfitta agli azzurri, rimontati dalle reti di Yeboah e Busio dopo l’iniziale vantaggio firmato da Fazzini. Diciassette invece i precedenti al Castellani, dove l’Empoli ha colto sei vittorie, con l’ultima che risale però ormai a più di sette anni fa: era il 17 marzo 2018, infatti, quando l’allora squadra guidata da Aurelio Andreazzoli si impose per 3-2 grazie al decisivo gol di Donnarumma, dopo che il Venezia aveva risposto due volte ai vantaggi azzurri di Luperto e Rodriguez.

Più recente, invece, l’ultimo blitz lagunari in viale delle Olimpiadi, a firmarlo l’11 dicembre 2021 furono Henry e Okereke con Bajrami allo scadere che riuscì solo ad accorciare le distanze. Tra le curiosità la partita con più reti è datata 6 marzo 2005, 29esima giornata di Serie B: in quell’occasione l’Empoli si impose infatti con un netto 5-2 grazie alle reti di Almiron, Bonetto, Moro e Saudati oltre ad una autorete di Turato.