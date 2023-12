I precedenti col lecce. Azzurri mai sconfitti al Castellani. Ultimo ko nel 2009

Tradizione decisamente favorevole agli azzurri per quanto riguarda i precedenti al Castellani-Computer Gross Arena contro il Lecce, che nelle 16 gare disputate finora tra Serie A, B, C e Coppa Italia non ha mai vinto: 10 successi dell’Empoli e 6 pari. Il primo acuto azzurro risale al 3-1 del 16 novembre 1947, in Serie B, firmato dalla doppietta di Galeotti e dal gol di Ulivieri a rimontare il vantaggio leccese di Silvestri; l’ultimo allo scorso aprile nella massima categoria quando un rigore realizzato da Ciccio Caputo valse l’1-0 finale per l’allora squadra di Paolo Zanetti. Mister Aurelio Andreazzoli incrocia invece per la prima volta il Lecce, mentre ha già sfidato quattro volte il suo tecnico D’Aversa, vincendo soltanto il 17 febbraio 2018 per 4-0 proprio sulla panchina dell’Empoli, quando invece l’attuale allenatore giallorosso sedeva su quella del Parma. Dal match di ritorno di quella stagione di B, terminato 1-0 per i ducali, ha però sempre avuto la meglio D’Aversa: 5-1 ancora con il Parma con il tecnico di Massa alla guida del Genoa nella Serie A 2019-’20 e 3-0 con la Sampdoria proprio al Castellani-Computer Gross Area nel campionato 2021-’22 della massima categoria italiana. Empoli avanti comunque anche nel bilancio complessivo, visto che ha vinto 13 dei 32 precedenti, pareggiandone 12. Ultimo ko l’1-0 subito a Lecce il 31 dicembre 2009 nel torneo cadetto.