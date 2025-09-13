I precedenti. Contro lo Spezia una storia infinita. Ben 59 incroci

Lo Spezia è la squadra che l’Empoli ha incrociato più volte nella sua ultracentenaria storia. Sono ben 59, infatti, i precedenti contro gli ‘Aquilotti’ in tutte le competizioni con un bilancio di 20 vittorie azzurre, altrettanti pareggi e 19 successi dei bianconeri. Gare che sarebbero dovuti essere 60 se nel campionato di serie C 1935-‘36 l’Empoli non si fosse ritirato dopo nove giornate, non disputando quindi il ritorno casalingo contro lo Spezia, che alla prima giornata aveva avuto la meglio per 2-1 in Liguria.

Al Castellani, però, la bilancia pende ben più decisamente da parte dell’Empoli, che ha vinto 17 dei 29 incontri disputati, perdendo soltanto in tre occasioni: la prima a marzo del 1940 in Serie C per 2-1 con vantaggio azzurro di Giani vanificato negli ultimi venti minuti. La seconda a marzo del 1962, sempre in terza serie, quando un autorete di Magli a fine primo tempo regalò il successo allo Spezia, e la terza a settembre del 1993 quando fu Pepe a firmare il blitz ligure.

Tuttavia nelle ultime quattro sfide andate in scena nell’impianto di viale delle Olimpiadi è uscito sempre il segno "ics": 1-1 nella Serie B 2017-‘18 (una punizione di Pasqual rispose al vantaggio ospite di Mastinu), 1-1 nel torneo cadetto 2019-‘20 (Frattesi pareggiò il vantaggio spezzino di Bidaoui), 0-0 nella Serie A 2021-‘22 e 2-2 nella successiva stagione sul massimo palcoscenico nazionale (Cambiaghi e Vignato in pieno recupero riacciuffarono il doppio vantaggio ligure siglato dalla doppietta di Verde nel primo tempo).

L’ultima vittoria azzurra risale quindi al 26 aprile 2014 quando l’allora squadra di Maurizio Sarri (nella foto) ebbe la meglio per 2-0 in B con reti di Rugani e Tavano.

Si.Ci.