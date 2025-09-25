I precedenti e le curiosità. I fratelli Carboni avversari nella sfida di oggi a Marassi

Quello odierno a Marassi è il 41esimo confronto tra Empoli e Genoa con un bilancio complessivo sostanzialmente in equilibrio: 12 successi a 10 per il Grifone, oltre a 18 pareggi. In parità sono finite 5 delle ultime 6 sfide, compresa la più recente dello scorso 2 marzo quando un clamoroso errore di Silvestri allo scadere costò la vittoria agli azzurri. Naturalmente a Genova la bilancia pende più dalla parte dei liguri, 7 affermazioni contro le 3 degli azzurri, l’ultima delle quali risale al 27 aprile 2008 quando Abate firmò il blitz della squadra allora allenata da Luigi Cagni.

Quello odierno è anche il settimo confronto in Coppa Italia, dove l’Empoli conduce per 3 successi a 2 e si è qualificato nelle ultime due occasioni: 2-0 nel quarto turno unico del 2014-‘15, grazie alle reti di Laxalt e Mchedlidze, e doppio 1-0 tra andata (Iacoponi) e ritorno (Pozzi) negli ottavi del torneo 2006-‘07.

Per quanto riguarda gli ex ne figurano tre in casa azzurra: Lovato, Pellegri (ancora ai box) e Bianchi. E due nel Genoa: Colombo e Sabelli. Gara particolare, infine, in casa Carboni con i due fratelli Valentin (Genoa) e Franco (Empoli) che potrebbero trovarsi per la prima volta l’uno di fronte all’altro in campo, anche se nessuno dei due dovrebbe partire dall’inizio.