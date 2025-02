I precedenti. Friuli: terreno ostico. Solo due vittorie alla Bluenergy Arena

La Bluenergy Arena di Udine è un campo storicamente ostico per l’Empoli, che nei 18 precedenti in Friuli è infatti tornato a casa con i tre punti in tasca soltanto in due circostanze: la prima a marzo 2007, quando un gol di Nicola Pozzi valse l’1-0 finale; l’altra a settembre 2015 con un 2-1 in rimonta firmato da Paredes e Maccarone. Nei restanti 16 incontri l’Empoli ha invece raccolto appena 6 pareggi, l’ultimo proprio lo scorso anno nel rocambolesco scontro diretto in chiave salvezza: dopo il vantaggio di Niang (in foto) al 90’, infatti, l’Udinese pareggiò al quattordicesimo minuto di recupero con Samardzic, scatenando le polemiche azzurre. E sempre in parità, con lo stesso punteggio, è finita anche la gara di andata al Castellani. Complessivamente sono 37 gli incroci ufficiali tra queste due compagini con un bilancio che sorride sempre all’Udinese: 15 successi contro 8 a fronte di 14 pari. La maggior parte dei quali sono avvenuti proprio nella massima serie, con gli azzurri che sono comunque riusciti a fare risultato in 19 delle 31 partite disputate (7 vittorie e 12 pari). Il primo scontro tra le due squadre risale alla stagione 1946-’47, quando nel girone B di Serie B l’Empoli di Enrico Crotti ebbe la meglio 1-0 in casa grazie ad una rete sul tramonto del primo tempo ad opera di Romualdo Pucci.

Si.Ci.