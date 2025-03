I precedenti. Giallorossi corsari al Castellani. Ma l’ultima sfida sorride all’Empoli

La Roma è una delle big del calcio italiano ed è quindi normale che il bilancio complessivo dei precedenti contro i giallorossi non sorrida all’Empoli, uscito sconfitto in 25 delle 37 partite giocate finora. Tuttavia è proprio in casa che gli azzurri hanno ottenuto il 66 per cento dei risultati positivi colti finora (5 vittorie e 3 pari contro i 10 successi romanisti). Un bilancio al Castellani che fino al 2007 è tutto sommato equilibrato con quattro acuti azzurri, due pari e cinque affermazioni giallorosse, mentre dal 2014 ad oggi è stato di fatto un dominio della Roma con 5 vittorie in 7 gare, di cui tre consecutive racchiuse tra lo 0-0 del 30 ottobre 2016 con Martusciello in panchina e la tanto sofferta quanto emozionante vittoria del maggio scorso quando il 2-1 firmato da Niang nei minuti di recupero ha regalato al club del presidente Fabrizio Corsi la sua terza storica salvezza di fila in Serie A.

Il primo confronto tra le due compagini in Toscana (anche il primo in assoluto) risale al 2 novembre 1986 nella prima stagione nel massimo campionato degli azzurri di Salvemini, che vennero superati 3-1 in rimonta nella ripresa dalla doppietta di Baldieri e dal gol di Desideri. Della Monica aveva invece aperto le marcature per l’Empoli, che esattamente un anno dopo ha invece colto il suo primo successo piegando 2-1 la Roma di Liedholm con le reti di Cucchi ed Ekstrom, prima che Manfredonia accorciasse per i giallorossi. Pochi mesi dopo l’Empoli si ripeté con lo stesso punteggio anche nell’andata casalinga degli ottavi di Coppa Italia, grazie ai centri di Zanoncelli e Brambati mentre la Roma segnò solo nel recupero con Voller. Il primo pareggio, a reti bianche, al Castellani è invece datato 20 settembre 1998, quando l’allora squadra guidata da Sandreani "imbavagliò" la Roma di Zeman. Fortunati anche gli incroci di Claudio Ranieri con l’Empoli, che ha battuto in 6 delle 9 occasioni in cui lo ha affrontato. L’unico ko del “Sir“ risale al 2007 a Empoli quando sedeva sulla panchina della Juventus, nell’andata degli ottavi di Coppa Italia.

Si.Ci.