I precedenti. Il Diavolo che rimane indigesto. Il successo manca da 39 anni

Da una montagna da scalare ad un’altra. Dopo la Juventus, domani alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena arriva infatti il Milan, altra big contro cui il bilancio è inevitabilmente negativo: nei 37 precedenti, infatti, l’Empoli è riuscito a vincere solo 4 volte, oltre ad 11 pareggi. La cosa curiosa è che tre di questi quattro successi sono arrivati a San Siro, mentre in casa gli azzurri hanno vinto solo il primo confronto in assoluto, datato 29 gennaio 1986, nell’andata degli ottavi di Coppa Italia quando Luca Cecconi quasi allo scadere firmò l’1-0 finale (Empoli che poi passo il turno pareggiando 1-1 a Milano). Da allora si sono infatti registrati 8 pareggi e 9 sconfitte, di cui tre consecutive nelle ultime sfide andate in scena. A dicembre 2021 finì 4-2 con Bajrami che rispose subito a Kessie e Pinamonti che accorcio le distanze nei minuti finali dopo che ancora Kessie, Florenzi e Theo Hernandez avevano calato il poker per il Milan. La stagione successiva fu 3-1 per i rossoneri con due reti in pieno recupero di Ballo-Touré e Leao dopo che una punizione di Bajrami al 92’ aveva pareggiato il momentaneo vantaggio siglato da Rebic al 79’. Infine lo scorso 7 gennaio 2024 Loftus-Cheek, Giroud e Traorè firmarono un 3-0 senza appello per la squadra allora allenata da Pioli.

L’ultimo pareggio risale invece al 27 settembre 2018 quando un rigore di Ciccio Caputo al 71’ valse il definitivo 1-1, dopo che il Milan aveva sbloccato il risultato nel primo tempo con una sfortunata autorete di Capezzi. Precedenti, che non sorridono nemmeno al tecnico azzurro Roberto D’Aversa, ancora a caccia del primo successo contro il Milan dopo due soli pareggi in otto scontri diretti. Il primo risale ad aprile 2019, 1-1 al Tardini con il suo Parma, ma l’altro è molto più recente visto che alla guida del Lecce a novembre 2023 impose il 2-2 al Via del Mare ai rossoneri di Pioli.