I precedenti. Il ’diavolo’ messo all’angolo sette anni fa

23 aprile 2017. È questa la data dell’ultima vittoria dell’Empoli contro il Milan in Serie A, la sola e l’unica delle ultime 14 sfide giocate contro in rossoneri. In quel caso le reti decisive furono di Levan Mchedlidze e Mame Thiam. Un successo dunque che agli azzurri manca da ben sette anni, nonostante l’Empoli abbia evitato la sconfitta in quattro degli ultimi sei confronti con il Milan nel girone di ritorno (1V, 3N), anche se negli ultimi tre non ha realizzato neanche una rete. Non è un caso infatti che il Milan abbia tenuto la porta inviolata in ben quattro delle ultime sei gare contro l’Empoli, dopo che aveva subito almeno una rete in tutte le precedenti 10. A questo appuntamento si presentano due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma, 3 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta per il Milan nelle ultime cinque, 2 vittorie 2 pareggi e 1 sconfitta invece per gli azzurri. Da inizio dicembre, solo l’Inter ha ottenuto più punti e segnato più reti del Milan in Serie A Tim: 40 punti e 39 reti per i nerazzurri nel periodo, 30 e 30 per i rossoneri.

Tra le squadre che hanno chiuso il girone d’andata di questa Serie A Tim nelle ultime otto posizioni, l’Empoli è quella che ha conquistato più punti nelle prime otto gare giocate nel girone di ritorno: 12, appena uno in meno di quelli ottenuti in tutta la prima parte di stagione (13). Una gara che si preannuncia accesa e vivace, con due compagini che vorranno a tutti i costi arrivare alla vittoria per portare a compimento i loro rispettivi obiettivi stagionali. La squadra di Davide Nicola ha anche l’occasione di superare un record che risale alla stagione 2015-2016. Infatti, dopo una serie di cinque trasferte consecutive senza successi in Serie A TIM (3N, 2P), l’Empoli ha vinto le due più recenti, contro Salernitana e Sassuolo; l’ultima volta che i toscani hanno ottenuti i tre punti in tre gare esterne di fila nella competizione è stata tra dicembre 2015 e gennaio 2016, con Marco Giampaolo in panchina.