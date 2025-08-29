I precedenti. La bilancia pende per l’Empoli. Al Mapei tutte le sconfitte

A distanza di 14 giorni dalla sfida di Coppa Italia, vinta dalla squadra di Pagliuca ai rigori dopo l’1-1 del 90’, è già tempo di confronto tra Reggiana ed Empoli, stavolta valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B. Il bilancio complessivo pende dalla parte degli azzurri, vincitori in 9 occasioni rispetto ai soli 4 ‘squilli’ emiliani, arrivati però tutti in casa dove si giocherà stasera. Oltre al successo per 4-3 nel primo confronto assoluto tra i due team il 28 settembre 1930 nel campionato di Prima Divisione (reti azzurre di Baviera, Conforti e Romboli), la Reggiana ha infatti vinto tre delle ultime quattro partite disputate davanti al proprio pubblico. La trasferta più recente al Mapei Stadium, datata 9 aprile 2021, ha tuttavia sorriso all’Empoli dell’allora allenatore Alessio Dionisi, che ha avuto la meglio per 1-0 grazie al gol di Matos in apertura di gara. Campo della Reggiana tabù finora per il tecnico azzurro, che ha perso tutti e tre i precedenti: 2-0 a novembre 2021 con la Lucchese, 4-0 a gennaio 2023 col Siena e 2-1 a dicembre 2024 con la Juve Stabia. Tre gli ex, due nelle fila locali Stulac e Vallarelli ed uno in quelle azzurre, Ignacchiti.