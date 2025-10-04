I precedenti. La prima volta degli azzurri al “Druso“

Sfida inedita quella di domani tra Sudtirol ed Empoli, mai andata in scena finora in campionato. L’unico precedente risale al secondo turno di Coppa Italia dell’11 agosto 2013, quando l’allora squadra guidata da Maurizio Sarri si impose per 5-1 sugli altoatesini grazie a 4 reti negli ultimi 24 minuti. Dopo il botta e risposta in avvio di ripresa tra Maccarone e Campo, infatti, gli azzurri dilagarono grazie alla doppietta di Mchedlidze e ai gol di Cappelletti e Verdi.

Come oggi anche allora l’Empoli militava in serie B, conclusa poi con il secondo posto alle spalle del Palermo e la conseguente promozione in A, mentre il Sudtirol era ancora in Lega Pro, fermandosi a un passo dalla promozione battuto dalla Pro Vercelli nella doppia finale play-off. Per l’Empoli, quindi, quella di domani alle 15 sarà la prima apparizione al Druso di Bolzano, dove invece nella passata stagione l’attuale allenatore azzurro Guido Pagliuca cadde 2-0 con la sua Juve Stabia, che all’andata in Campania si era imposta 2-1. Quel match è stato tra l’altro anche l’unico incrocio tra il 49enne tecnico di Cecina e il collega Fabrizio Castori. Lo stesso ‘timoniere’ del Sudtirol ha però un bilancio decisamente negativo nei precedenti contro l’Empoli, affrontato 15 volte e battuto solo in due occasioni: l’ultima che lo ha incrociato, il 7 maggio 2021 in Serie B, quando sedeva sulla panchina della Salernitana (2-0 all’Arechi) e il 25 aprile 2016 in A con il Carpi (1-0 in Emilia Romagna).