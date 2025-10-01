I precedenti. Superiori le vittorie in casa. Prima volta Pagliuca-Bianco

Quello di stasera alle 20.30 sarà il diciottesimo confronto diretto al Castellani tra Empoli e Monza, con gli azzurri che hanno vinto 9 volte a fronte di 3 sconfitte. L’ultima delle quali per altro data ormai 35 anni fa. Era il 4 novembre 1990, infatti, quando nel girone A di Serie C1 un gol di Di Biagio valse il blitz brianzolo contro l’allora squadra di Vincenzo Montefusco.

Da allora l’Empoli ha vinto 9 delle ultime 11 partite disputate davanti al proprio pubblico, dove per altro non subisce gol dalla Serie B 2000-‘01 quando Rutzittu e Branca ripresero in pochi minuti il doppio vantaggio azzurro firmato da Bresciano e Iacopino, prima che Maccarone e Budan calassero il poker empolese.

Complessivamente, sono 36 i precedenti tra le due compagini con il club azzurro vittorioso in 17 occasioni contro le 9 dei biancorossi lombardi, che nell’ultima settimana hanno vissuto un momento decisivo della loro storia con l’insediamento al comando di una proprietà americana. Poco più di quattro mesi fa l’ultima sfida, terminata con un 3-1 per l’Empoli in Brianza. Primo incrocio tra Guido Pagliuca e Paolo Bianco.

Si.Ci.