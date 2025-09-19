I prossimi impegni. Cinque partite in 15 giorni. Un tour de force per gli azzurri

Cinque partite in quindici giorni, attraverso oltre duemila chilometri di spostamenti dall’Abruzzo al Trentino Alto Adige, passando per la Liguria. Questo l’intenso calendario che aspetta l’Empoli, che da domenica prossima fino al 5 ottobre, ultima giornata di campionato prima della seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, giocherà praticamente ogni tre giorni. Un vero e proprio tour de force per gli azzurri, in cui sarebbe fondamentale poter contare su tutti i disponibili.

Salvo incidenti di percorso nelle prossime due settimane, ad ora gli unici assenti in campo saranno i lungo degenti Haas, Pellegri e Degli Innocenti, che potrebbe però tornare in gruppo proprio dopo la prossima sosta di ottobre, e l’attaccante Konaté che partirà dopo la sfida di Pescara per aggregarsi all’Italia Under 20 che dal 27 settembre sarà impegnata nel Mondiale di categoria in Cile.

Periodo, questo, in cui mister Pagliuca si affiderà probabilmente a diverse rotazioni avendo a disposizione praticamente due calciatori per ogni ruolo.

Prima tappa, domenica prossima, lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, per la quarta giornata di Serie B. Poi, Ignacchiti e compagni dovranno preparare subito un’altra trasferta, quella di Genova di giovedì 25 settembre contro il Genoa per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una partita in cui immaginiamo possano trovare spazio tutti quei giocatori che magari sono stati impegnati meno finora come Perisan tra i pali, Tosto e Indragoli in difesa, Ebuehi e Moruzzi sulle fasce e Saporiti sulla trequarti oltre magari ad alcuni dei giovani talenti della Primavera come Busiello, Orlandi, Campaniello e Zanaga. Tre giorni dopo torneranno invece ad accendersi le luci del Carlo Castellani-Computer Gross Arena per l’unico derby toscano di questa stagione, quello contro la Carrarese.

Altre settantadue ore e sarà il Monza a far visita agli azzurri nel primo turno infrasettimanale del torneo cadetto. Un avversario sulla carta decisamente impegnativo, tra i più attrezzati per una corsa di vertice anche se finora ha gli stessi quattro punti dell’Empoli.

Infine, a chiudere questo ciclo di ferro sarà l’ennesima trasferta di domenica 5 ottobre, stavolta all’estremo nord, a Bolzano contro il Sud Tirol. Per altro unica partita del lotto che si giocherà alle 15. Tutte le altre infatti sono programmate in orario pomeridiano (17.15 domenica prossima a Pescara) o serale (18.30 a Genova in Coppa Italia, 19.30 e 20.30 i due successivi match casalinghi contro Carrarese e Monza). Cinque partite che scandiranno ulteriormente il percorso di crescita del gruppo azzurro, che dovrà essere bravo a pensare partita per partita, cancellando ogni volta la precedente sfida e trovando il giusto atteggiamento con cui approcciare quella successiva.

Si.Ci.