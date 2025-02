Il commento. Marianucci amaro: "Risultato bugiardo»

In un momento in cui le difficoltà aumentano, Luca Marianucci ha confermato di poter stare in rosa dopo 90 minuti positivi a Torino contro la Juventus, al di là del pesante ko. "C’è amarezza per un risultato secondo me bugiardo – ha commentato nel post partita –, dobbiamo archiviare subito questo risultato e pensare alla prossima partita perché in questo momento ci servono punti e non possiamo fermarci su una gara, dove ci siamo comportati molto bene fino a quando loro sono stati bravi a segnare appena noi abbiamo mollato un po’". "Dove va trovata la fiducia? All’interno del gruppo, che è molto unito anche se in questo momento non ci sta andando molto bene – ha concluso –. Non dobbiamo disunirci e continuare a lavorare".