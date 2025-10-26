Il dopo partita di Nosa Obaretin. "Ci abbiamo provato, però il Modena è forte»

L’inizio di stagione non è stato dei migliori, due errori nelle prime due giornate che sono costati un gol e un’espulsione e una prestazione nettamente insufficiente nel derby con la Carrarese, ma nelle ultime uscite Nosa Obaretin sta dimostrando di aver assorbito quei passaggi a vuoto, offrendo prove più ordinate e senza particolari sbavature. Rispetto alle precedenti gare, almeno nel primo tempo a Modena è stato anche più sicuro in fase di impostazione ed è proprio lui, dopo mister Dionisi, ad analizzare la sconfitta azzurra. "Il Modena è una buonissima squadra, basta vedere la loro classifica, noi abbiamo fatto un buon primo tempo provando a stare compatti, ma gli episodi non ci hanno favorito – ha esordito nel post partita del Braglia –. Sicuramente sull’episodio del rigore siamo stati sfortunati, ma dobbiamo limare i dettagli e crescere anche da questa partita". Obaretin si è poi soffermato in particolar modo sul secondo tempo, dove è uscito fuori il Modena e l’Empoli non è più riuscito a rendersi pericoloso. "Loro avevano un buon palleggio, abbiamo provato a stare corti, ma alla lunga è venuta fuori la loro qualità – ha ammesso il numero cinque azzurro –. Anche da questa sconfitta dovremmo trarre i giusti insegnamenti, ma adesso si torna già a lavorare perché non c’è tempo per guardarsi indietro, dobbiamo pensare subito alla prossima sfida contro la Sampdoria". Martedì prossimo alle 20.30, infatti, nel secondo turno infrasettimanale della stagione, l’Empoli è atteso al Carlo Castellani-Computer Gross dal match contro i blucerchiati, reduci dal pareggio casalingo con il Frosinone di Alvini. Un match delicato, ma quanto mai importante. Il difensore di proprietà del Napoli è infine tornato anche sul passaggio della guida tecnica da Pagliuca a Dionisi. "Ovviamente facciamo quello che ci dice, siamo tutti disponibili – ha concluso –. Dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita, seguendo le indicazioni del mister e andando avanti su questa strada, dando sempre il massimo con e senza palla".