Il dopo partita. L’analisi di Fulignati: "Dobbiamo lavorare per migliorare, ma la strada è giusta»

Praticamente inoperoso nel primo tempo, nella ripresa tiene in partita l’Empoli con due ottimi interventi su Portanova e Marras prima di capitolare di nuovo sul destro potente dello stesso Portanova. Persa la sfida dal dischetto con Gondo e sfortunato nell’occasione del 2-1 della Reggiana, Fulignati ha analizzato così la sfida del Mapei. "Fino al 40’ la sensazione che dava la Reggiana era di una squadra in difficoltà, poi l’espulsione ha cambiato tutto, quella dopo non ne parliamo neanche – ha dichiarato il portiere azzurro –. Nonostante la doppia inferiorità numerica, comunque, nella ripresa l’atteggiamento era positivo e sono convinto che si possa crescere anche da questa partita. L’unico dispiacere è sul rigore annullato a noi, che ci poteva portare sul 2-2, se il protocollo dice che le spinte, o queste dinamiche, devono essere valutate in campo doveva restare il giudizio dell’arbitro". Nonostante una sconfitta, Fulignati è comunque convinto della bontà del lavoro fatto finora. "Dobbiamo ancora lavorare per migliorare, ma la strada è quella giusta – precisa l’estremo difensore di Montelupo –. Contro la Reggiana abbiamo fatto una prima mezz’ora devastante, poi nel secondo tempo abbiamo cercato di difenderci di reparto, permettendo ai loro centrali di arrivare a ridosso dell’area".