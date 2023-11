Il fantasista. Baldanzi in gruppo. Segnali di recupero

Inutile nascondersi. Le condizioni di Baldanzi, ormai da un mese alle prese con l’infortunio alla caviglia rimediato in Under 21, tengono con il fiato sospeso tutti i tifosi azzurri. Nella doppia seduta di ieri il fantasista di Castelfiorentino è tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Fatto che alza quindi la percentuale di poterlo vedere convocato per la sfida di domenica alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Sassuolo, anche se in tal senso saranno determinanti i prossimi due giorni di allenamento. Intanto ieri sono rientrati a Empoli, anche tutti i Nazionali che hanno già ripreso a lavorare insieme ai compagni. Insomma tutti a disposizione (o quasi) per preparare al meglio un match molto importante.