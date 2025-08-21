Il mercato. Bohinen per completare l’organico?

In questo momento in casa Empoli c’è massima concentrazione per iniziare con il piede giusto la nuova avventura in Serie B, ma al di fuori del rettangolo verde continua a tenere banco il mercato. Il club azzurro è infatti ancora molto vigile per cercare di completare l’organico a disposizione di Pagliuca, soprattutto in mezzo al campo e sulla trequarti. Nel primo caso l’ultimo nome ad essere stato accostato all’Empoli è quello di Emil Bohinen, in uscita dal Genoa. Mediano norvegese classe 1999, Bohinen è reduce da una seconda parte di stagione in B col Frosinone, dove ha messo insieme 12 presenze da febbraio (tutte da titolare) con 3 reti, tra cui quella salvezza all’ultima giornata sul campo del Sassuolo, e un assist. Arrivato in Italia a gennaio 2022 con la Salernitana, vanta anche 55 ‘gettoni’ in Serie A. L’Empoli avrebbe fatto un sondaggio con il club ligure, ma in questo momento sarebbe in pole position il Venezia. Ormai sfumato Pafundi, vicinissimo alla Sampdoria che ha già trovato l’accordo con il giocatore e deve solo limare gli ultimi dettagli con l’Udinese, l’obiettivo numero uno per la trequarti resta invece Arena del Pisa.