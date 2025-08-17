Il mercato. Difesa più robusta. Arrivano i rinforzi. Ma c’è anche chi parte

Pagliuca dovrebbe finalmente avere a disposizione altri due rinforzi per la difesa. La prossima settimana dovrebbe essere quella buona per gli annunci ufficiali di Matteo Lovato (nella foto) e Nosa Obaretin. Il centrale classe 2000 della Salernitana, ma reduce dal prestito al Sassuolo, sembrerebbe aver completamente aperto al passaggio all’Empoli che nei prossimi giorni dovrebbe quindi perfezionare il trasferimento con il club campano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ormai a conclusione dovrebbe essere anche la ‘telenovela’ legata al difensore mancino classe 2003 del Napoli. Due pedine che sulla carta dovrebbero quindi andare a comporre il terzetto difensivo titolare con Curto.

Intanto, come testimoniava la sua assenza dalla lista dei convocati per la sfida di venerdì scorso con la Reggiana, l’Empoli ha ceduto a titolo definitivo il giovane portiere Lovro Stubljar (‘04) al Groningen nella serie A olandese. Arrivato ad Empoli nel luglio 2022 e tornato in azzurro lo scorso giugno dopo il doppio prestito in patria al Celje e al Domzale, il 21enne estremo difensore sloveno saluta quindi Empoli senza aver mai esordito in prima squadra.

Sempre per quanto riguarda il pacchetto dei portieri va registrato anche il forte interessamento della Salernitana per Federico Brancolini, arrivato la scorsa estate dal Lecce ma con zero presenze in Serie A con la maglia azzurra.