Il mercato estivo. Sale la quotazione di Jacopo Fazzini. Il pezzo più pregiato della vetrina azzurra

Venti presenze con quattro gol e un assist, tutti nelle ultime cinque giornate. Le lacrime al termine di Empoli-Verona, hanno mostrato come Jacopo Fazzini ci tenesse davvero alla maglia azzurra ed abbia fatto di tutto per regalare ai suoi tifosi la gioia di un’altra salvezza. Messosi alle spalle il ‘turbolento’ gennaio, quando è stato a un passo dalla Lazio finendo anche fuori rosa per la delicata trasferta di Venezia, e l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per oltre un mese, il talento viareggino cresciuto nel settore giovanile di Monteboro si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle nel rush finale. Se questo non è bastato per l’obiettivo di squadra è senz’altro stato utile a tenerne elevato il valore del cartellino. Fazzini è infatti il pezzo pregiato nella vetrina azzurra per il prossimo mercato e, nonostante la retrocessione, il club del presidente Fabrizio Corsi può ragionevolmente ambire a tirarci fuori almeno 10 milioni di euro. Se nell’ultima finestra invernale si erano mosse concretamente Lazio e Napoli, adesso c’è anche il Bologna che ci potrebbe fare un pensierino, specialmente se dovesse perdere Fabbian. Appena rinnovato il contratto al tecnico Vincenzo Italiano, la società felsinea starebbe infatti monitorando vari profili per il ruolo di trequartista, centrale nello scacchiere tattico dell’allenatore di origini siciliane, tra i quali appunto anche il talento azzurro. Gli altri sarebbero Thorstvedt del Sassuolo, Suslov del Verona e Oristanio del Venezia. Si.Ci.