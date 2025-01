Il mercato. Fazzini in partenza?. Il Napoli su Ismajli

La clessidra scorre, con oggi restano gli ultimi sette giorni di mercato all’Empoli per cercare di regalare a D’Aversa i rinforzi di cui la rosa ha bisogno per affrontare questa seconda parte di stagione con qualche sicurezza in più. Il primo tassello da mettere è sicuramente l’attaccante con Empoli e Fiorentina che stanno continuando a parlare per trovare la quadra riguardo al trasferimento di Kouame in azzurro. È lui ormai il prescelto dal direttore sportivo azzurro, dopo che l’affare Shomurodov con la Roma si è complicato per l’inserimento del Venezia. Attenzione però anche alle possibili partenze. Fazzini è il più indiziato per lasciare Empoli, con la Fiorentina pronta a sfidare la Lazio ma occhio anche al Napoli su Ismajli.

Si.Ci.