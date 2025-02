Il mercato. Kouame in arrivo. Bloccato da Zaniolo. Anjorin: c’è la Juve

Il calciomercato è fatto di incastri e quelli che devono portare Kouame ad Empoli non sono ancora andati tutti al proprio posto. L’accordo tra la Fiorentina e il club azzurro sulla base di un prestito c’è già, è solo che prima di lasciar partite l’attaccante ivoriano la società di Commisso vuole riempire la casella lasciata libera con Zaniolo, il quale non è ancora stato liberato dall’Atalanta che a sua volta intende prima definire il passaggio dal Monza di Daniel Maldini. Insomma un effetto domino che dovrebbe risolversi tra oggi e domani.

In entrata non è detto che non possa arrivare qualcuno, ma eventualmente si tratterà di un’occasione dell’ultim’ora. Una situazione legata magari anche ad eventuali partenze. In tal senso va monitorata la situazione di Goglichidze ed Anjorin, entrambi entrati nei radar della Juventus che potrebbe accelerare i tempi per bruciare la concorrenza per entrambi i gioielli azzurri. Sul giovane difensore georgiano si era informato anche il Milan, mentre sul centrocampista inglese ci sono Torino e Atalanta.

Resta forte infine anche l’interesse del Napoli per Ismajli, ma in questo caso si ragiona per giugno con il centrale albanese che rimarrà fino a fine campionato in azzurro. Opzione questa che, in caso di mancato rinnovo del contratto in scadenza, non porterà però nessun euro nelle casse dell’Empoli.